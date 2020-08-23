  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Şampiyonların tayları 25 Ağustos'ta görücüye çıkıyor
Spor

Şampiyonların tayları 25 Ağustos'ta görücüye çıkıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-23 15:42:17 -
Şampiyonların tayları 25 Ağustos'ta görücüye çıkıyor

ESKİŞEHİR (AA) - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen 60 safkan Arap tayı, satışa sunulacak.

Bursa'daki Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünde 25 Ağustos Salı günü saat 13.00'te satışına başlanacak 31'i dişi, 29'u erkek tay arasında Turbo, Tamerinoğlu, Ayabakan, Altaha, Hızlıtay, Zigana ve Araslı gibi Türkiye'de yarış sahalarında adından başarıyla söz edilen ünlü aygırların yavruları da bulunuyor.

Satışlar, TJK TV ve TAY TV'den de canlı yayınlanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muhalefetin bile ağladığı olayda İsveç bankasından bomba Türk Lirası yorumu!
Gündem

Muhalefetin bile ağladığı olayda İsveç bankasından bomba Türk Lirası yorumu!

Dünyanın en büyük bankalarından birinde ‘gözlerimizi yaşartacak’ bir açıklama geldi. Batı dünyasından, Türkiye için hiçbir olumlu söylem gel..
FETO'nun firari yeğeni ve STV'nin ekran yüzü Kemal Gülen'in eşi Türkiye'den böyle kaçırıldı!
Gündem

FETO'nun firari yeğeni ve STV'nin ekran yüzü Kemal Gülen'in eşi Türkiye'den böyle kaçırıldı!

FETÖ’nün Samanyolu Televizyonunun eski haber spikeri ve FETÖ nün ekran yüzü Kemal Gülen olarak tanınan Fetullah Gülen’in yeğeni Kevser Gülen..
Rusya'dan Türkiye'ye flaş teklif: Biz hazırız
Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye flaş teklif: Biz hazırız

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Türkiye ile S-400'lerin ek sevkiyatı konusunda görüşmeye ve hemen gönderimini sağlamaya hazır..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı