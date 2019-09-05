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Şampiyonlardan Demirtaş’a teşekkür ziyareti

SAMSUN (İHA) – Macaristan’ın Gyor kentinde düzenlenen WAKO Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda altın madalya alarak dereceye giren İlkadım Belediyesi Kick Boks sporcuları madalya ve kupa sevincini İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’la paylaştı.

05 Eylül 2019 Perşembe 10:58
Şampiyonlardan Demirtaş’a teşekkür ziyareti

SAMSUN (İHA) – Macaristan’ın Gyor kentinde düzenlenen WAKO Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda altın madalya alarak dereceye giren İlkadım Belediyesi Kick Boks sporcuları madalya ve kupa sevincini İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’la paylaştı.



23 Ağustos-1 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenen 38 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcunun katılım sağladığı WAKO Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda Milli Takımımız adına yarışan ve madalya ile dönen İlkadım Belediyesi Kick Boks sporcularından Avrupa Şampiyonu Milli Sporcu Devrim Aydın, (Bayanlar)Avrupa ikincisi Gizem Kocaoğlu, (Erkekler)Avrupa ikincisi Yunus Erçin, Antrenörler Mustafa Şencan, Özgür Arlı ve Spor Müdürü Hakan Karaman, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ı makamında ziyaret etti. Samimi sohbet havasında geçen ziyarette takım sporcuları Başkan Demirtaş’a kick boks eldiveni hediye etti.



’’İlkadım spor ve sporcu kenti olacak’’


Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek sporcuları tebrik eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş "Yurt dışında Ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalanması ve İstiklal Marşımızın okunması bizlere gurur ve onur veriyor. Şehrimizinve İlkadım’ın gururu olan spor kulübümüzün şampiyon kick boksçuları, kupalarını da alarak ziyaretimize geldi. İlkadım, spor ve sporcu kenti olmayı emin adımlarla sürdürecek. Türkiye’deki birçok turnuvada bizleri başarı ile temsil eden sporcularımızı, antrenörlerimizi ve yöneticilerimizi kutluyorum. Şampiyonluk rüzgarını estiren her bir sporcumuzun gözlerinden öpüyorum’’ şeklinde konuştu. Ziyaretin sonunda Başkan Demirtaş, Sporcularla birlikte kick boks eldivenlerini takıp hatıra fotoğraf çektirdikten sonra 65 kiloda Full contact Avrupa şampiyonu Devrim Aydın’a, 48 kiloda Full contact Avrupa ikincisi Gizem Kocaoğlu’na, 63.5 kiloda Full contact Avrupa ikincisi Yunus Erçin’i altınla ödüllendirdi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 10:58
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