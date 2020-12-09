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Spor Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain maçı sonrası Medipol Başakşehir - Gaziantep FK maçının saati değişti
Spor

Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain maçı sonrası Medipol Başakşehir - Gaziantep FK maçının saati değişti

Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir maçında Webo'ya yapılan ırkçılık sonrasında PSG maçının tarihinin değişmesi üzerine Süper Lig'de de Gaziantep FK maçının saati değişti.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 17:37:00 -
Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain maçı sonrası Medipol Başakşehir - Gaziantep FK maçının saati değişti

Süper Lig'in 12. haftasında Pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir - Gaziantep FK maçının başlama saati 19:00 olarak değiştirildi.

Daha önce açıklanan programda Başakşehir - Gaziantep FK maçının başlama saati 16:00 olarak açıklanmıştı.

PSG maçında yaşanan ırkçılık skandalı sebebiyle Paris'te 1 gün daha fazladan kalan Başakşehir'in Pazar günkü Gaziantep FK maçının saati 19:00 olarak güncellendi.

Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir maçındaki skandalla ilgili yeni karar!
Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir maçındaki skandalla ilgili yeni karar!

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Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir maçındaki skandalla ilgili yeni karar!

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