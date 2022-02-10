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Spor Şampiyonlar Ligi'nde tarihi değişiklik
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi değişiklik

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ve finalin final four usulüyle oynanması fikirlerinin olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 15:42:00 -
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi değişiklik

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ve finalin final four usulüyle oynanması fikirlerinin olduğunu açıkladı. UEFA'nın Sloven Başkanı Aleksander Ceferin, Şampiyonlar Ligi'nde yapılmasını düşündükleri değişiklikle ilgili bilgi verdi.

Ceferin yaptığı açıklamada Şampiyonlar Ligi'nde NFL ve Super Bowl gibi final four usulü getirmek istediklerini kaydederek, "Bu konuyu PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi de dahil olmak üzere bir çok kulüp başkanına ilettim, onlar da aynı fikirdeler. Çift maçlı yarı finallerde iç saha maçı oynayacak takımların gelirlerini telafi etmek dahi bu sistemle mümkün olabilir" açıklamasını yaptı.

 2024/2025 sezonundan sonra

Ceferin bu konu gibi köklü değişikliklerin Şampiyonlar Ligi statüsünün büyük ölçüde değişeceği 2024/25 sezonundan önce hızlı bir şekilde yapılmasının mümkün gözükmediğini de sözlerine ekledi.

 

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