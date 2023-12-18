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Spor

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!

Yeniakit Publisher
2023-12-18 14:41:00 -
Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde yapılan kura çekimi sonucunda belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde yapılan kura çekimi sonucunda belli oldu.
Avrupa’nın kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde yapılan kura çekimine grup aşamasını lider bitiren Arsenal, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Manchester City, Real Madrid ve Real Sociedad ile grubunu ikinci sırada tamamlayan Kopenhag, Inter, Lazio, Leipzig, Napoli, Paris Saint-Germain, Porto ve PSV Eindhoven takımları katıldı. Kurada grup birincileri seri başı takım olarak yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Porto - Arsenal
Napoli - Barcelona
Paris Saint-Germain - Real Sociedad
Inter - Atletico Madrid
PSV Eindhoven - Borussia Dortmund
Lazio - Bayern Münih
Kopenhag - Manchester City
Leipzig - Real Madrid
Son 16 turunda ilk maçlar 13/14/20/21 Şubat 2024, rövanş müsabakaları ise 5/ 6/12/13 Mart 2024 tarihlerinde oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2023/24 sezonunun finali 1 Haziran Cumartesi günü Londra'nın Wembley Stadı'nda yapılacak.

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