Şampiyonlar Ligi’nde sezonun golleri belli oldu! Avrupa Fatihi kazanmaya doymuyor
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Tete'nin Kopenhag'a attığı gol, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü seçildi.
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Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Tete'nin Kopenhag'a attığı gol, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü seçildi.
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