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Spor Şampiyonlar Ligi’nde sezonun golleri belli oldu! Avrupa Fatihi kazanmaya doymuyor
Spor

Şampiyonlar Ligi’nde sezonun golleri belli oldu! Avrupa Fatihi kazanmaya doymuyor

Yeniakit Publisher
2024-06-08 16:55:27 - 2024-06-08 16:55:26

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Tete'nin Kopenhag'a attığı gol, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü seçildi.

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