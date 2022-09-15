Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen gece
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, E, F, G ve H gruplarında 2. maçlar tamamlandı.
Geçen sezon da dahil kazandığı 14 kupayla turnuvanın en başarılı takımı Real Madrid, seyircisi önünde oynadığı Leipzig maçını 2-0 kazandı.
Valverde'nin 80 ve Asensio'nun 90+1'inci dakikadaki golüyle sahadan galip ayrılan Real Madrid, 6 puanla F Grubu'nun zirvesine yerleşti.
Chelsea, yeni teknik direktörü Graham Potter'ın yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada Salzburg'u ağırladı.
E Grubu'ndaki mücadele, Chelsea'den Sterling'in 48 ve Salzburg'dan Okafor'un 75. dakikadaki golleriyle 1-1 bitti.
Salzburg puanını 2'ye, Chelsea de bire yükseltti.
İkinci haftanın ikinci gününde oynanan maçların sonuçları şöyle:
A Grubu
Rangers (İskoçya) - Napoli (İtalya): 0-3
E Grubu
Milan (İtalya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 3-1
Chelsea (İngiltere) - Salzburg (Avusturya): 1-1
F Grubu
Real Madrid (İspanya) - Leipzig (Almanya): 2-0
G Grubu
Manchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya): 2-1
Kopenhag (Danimarka) - Sevilla (İspanya): 0-0
H Grubu
Juventus (İtalya) - Benfica (Portekiz): 1-2
Maccabi Haifa (İsrail) - Paris Saint-Germain (Fransa): 1-3