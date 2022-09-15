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Spor Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen gece
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen gece

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, E, F, G ve H gruplarında 2. maçlar tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 03:22:00 -
Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen gece

Geçen sezon da dahil kazandığı 14 kupayla turnuvanın en başarılı takımı Real Madrid, seyircisi önünde oynadığı Leipzig maçını 2-0 kazandı.

Valverde'nin 80 ve Asensio'nun 90+1'inci dakikadaki golüyle sahadan galip ayrılan Real Madrid, 6 puanla F Grubu'nun zirvesine yerleşti.

Chelsea, yeni teknik direktörü Graham Potter'ın yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada Salzburg'u ağırladı.

E Grubu'ndaki mücadele, Chelsea'den Sterling'in 48 ve Salzburg'dan Okafor'un 75. dakikadaki golleriyle 1-1 bitti.

Salzburg puanını 2'ye, Chelsea de bire yükseltti.

İkinci haftanın ikinci gününde oynanan maçların sonuçları şöyle:

A Grubu

Rangers (İskoçya) - Napoli (İtalya): 0-3

E Grubu

Milan (İtalya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 3-1

Chelsea (İngiltere) - Salzburg (Avusturya): 1-1

F Grubu

Real Madrid (İspanya) - Leipzig (Almanya): 2-0

G Grubu

Manchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya): 2-1

Kopenhag (Danimarka) - Sevilla (İspanya): 0-0

H Grubu

Juventus (İtalya) - Benfica (Portekiz): 1-2

Maccabi Haifa (İsrail) - Paris Saint-Germain (Fransa): 1-3

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