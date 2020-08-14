  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci yarı finalist Leipzig

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atletico Madrid'i 2-1 mağlup eden Leipzig, tur atladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 08:51:00 -
Şampiyonlar Ligi'nde ikinci yarı finalist Leipzig

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek final maçında Almanya'nın Leipzig takımıyla İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, Portekiz'in başkenti Lizbon'da karşı karşıya geldi. 

50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

Alman ekibinin 50. dakikada Dani Olmo'nun golüyle öne geçtiği karşılaşmada, Atletico Madrid genç yıldızı Joao Felix'in 71. dakikada penaltıdan attığı golle skora dengeyi getirdi.

88. dakikada Tyler Adams ile bir kez daha öne geçen ve kalan dakikalarda skoru korumayı bilen Leipzig, adını son dört takım arasına yazdırdı.

Tarihinde ilk kez yarı finale çıkan Leipzig, Fransa'nın Paris Saint-Germain takımıyla eşleşti.

Turnuvada bugün İspanya'nın Barcelona ile Almanya'nın Bayern Münih takımları, TSİ 22.00'de çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Lübnan'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hak-İş'e teşekkür mektubu
Gündem

Lübnan'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hak-İş'e teşekkür mektubu

Lübnan-Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Temsilcisi Ghassan El-Sebsebi, Beyrut'ta yaşanan büyük patlama sonrası taziye mektubu g..
Cem Küçük'ten yeniakit.com.tr'ye flaş açıklamalar
Gündem

Cem Küçük'ten yeniakit.com.tr'ye flaş açıklamalar

Gazeteci-Yazar Cem Küçük, yeniakit.com.tr'de Türkiye ve dünya gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.
Rum lider Anastasiadis'den Türkiye'ye karşı haddi aşan sözler
Dünya

Rum lider Anastasiadis'den Türkiye'ye karşı haddi aşan sözler

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, "Türkiye modern çağı uyum sağlayamadı" sözleriyle sınırı bir kez daha aşt..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı