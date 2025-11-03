  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Irkçı Trump ve ekibi oyun peşinde! Güney Afrika'yı sıkıştırıyorlar

AK Parti'den 23. Yıl Paylaşımı: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

İsrail, Gazze'deki ateşkesi 194 kez ihlal etti!

ABD'de korkunç tablo resmen açıklandı: Kamu borcu 38 trilyon doları aşarak rekor kırdı!

Sudan'da iç savaş sürüyor, ortalık karıştı! Sudan'daki katliama İstanbul'da protesto, kan donduran olay!

Kurtulmuş’a yapılan terbiyesizliğe sahip çıktı! Cehenneme kadar yolları var

Cevdet Yılmaz: Enflasyon kararlılıkla düşüyor, hedefimiz 2027'de tek hane!

OPEC, 8 ülkeye Aralık'ta petrol üretimini 137 bin varil artırma kararı aldı! Opec+ üyesi ülkelerden üretim artışı

İran'dan nükleer bomba çıkışı: İranlı danışman adeta tehdit etti!

İt dalaşı Pasifik'te: İngiliz F-35 savaş uçağını vurdu! Ülkeyi şoke eden tatbikat hayal kırıklığı yaşattı
Spor Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta başlıyor! Dev maçlar oynanacak
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta başlıyor! Dev maçlar oynanacak

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta başlıyor! Dev maçlar oynanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftası dev maçlara sahne olacak. Liverpool - Real Madrid, PSG - Bayern Münih ve Manchester City - Borussia Dortmund maçları nefes kesecek. Temsilcimiz Galatasaray ise Hollanda’da Ajax’a konuk olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta müsabakaları, yarın ve 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

Ligde 6 puanla 14. sırada bulunan Galatasaray, çarşamba günü TSİ 23.00'te Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak.

Devler arenasında bu hafta oynanacak olan Liverpool - Real Madrid, PSG - Bayern Münih ve Manchester City - Borussia Dortmund maçlarının sonuçları ise şimdiden merak ediliyor.

Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.45 Napoli (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

20.45 Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere)

23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)

23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Monaco (Fransa)

23.00 Juventus (İtalya) - Sporting (Portekiz)

23.00 Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)

23.00 Olympiakos (Yunanistan) - PSV (Hollanda)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Bayern Münih (Almanya)

23.00 Tottenham (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka)

5 Kasım Çarşamba:

20.45 Karabağ (Azerbaycan) - Chelsea (İngiltere)

20.45 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Villarreal (İspanya)

23.00 Ajax (Hollanda) - Galatasaray

23.00 Benfica (Portekiz) - Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Club Brugge (Belçika) - Barcelona (İspanya)

23.00 Inter (İtalya) - Kairat (Kazakistan)

23.00 Manchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Atalanta (İtalya)

23.00 Newcastle United (İngiltere) - Athletic Bilbao (İspanya)

Şampiyonlar Ligi’nde Victor Osimhen fırtınası
Şampiyonlar Ligi’nde Victor Osimhen fırtınası

Spor

Şampiyonlar Ligi’nde Victor Osimhen fırtınası

Şampiyonlar Ligi'nde Türk gecesi! Arda ve Kenan karşı karşıya geldi
Şampiyonlar Ligi'nde Türk gecesi! Arda ve Kenan karşı karşıya geldi

Spor

Şampiyonlar Ligi'nde Türk gecesi! Arda ve Kenan karşı karşıya geldi

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ZİRVE MÜCADELESİ! Arsenal-Atletico Madrid ve City-Villarreal
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ZİRVE MÜCADELESİ! Arsenal-Atletico Madrid ve City-Villarreal

Spor

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ZİRVE MÜCADELESİ! Arsenal-Atletico Madrid ve City-Villarreal

Şampiyonlar Ligi’nde sürpriz sonuçlar! 3. hafta heyecanı sona erdi
Şampiyonlar Ligi’nde sürpriz sonuçlar! 3. hafta heyecanı sona erdi

Spor

Şampiyonlar Ligi’nde sürpriz sonuçlar! 3. hafta heyecanı sona erdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23