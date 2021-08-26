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Spor Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri açıklandı
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri açıklandı

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 01:09:00 -
Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri netlik kazandı. Siyah-beyazlılar; UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4'üncü torbada yer alacak.

İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...

1. Torba: Chelsea (İngiltere)Villarreal (İspanya)Atletico Madrid (İspanya)Manchester City (İngiltere)Bayern Münih (Almanya)Inter (İtalya)Lille (Fransa)Sporting Lizbon (Portekiz)

2. Torba: Real Madrid (İspanya)Barcelona (İspanya)Juventus (İtalya)Manchester United (İngiltere)PSG (Fransa)Liverpool (İngiltere)Sevilla (İspanya)Borussia Dortmund (Almanya)

3. Torba: Shakhtar (Ukrayna)Porto (Portekiz)Ajax (Hollanda)RB Leipzig (Almanya)Salzburg (Avusturya)Benfica (Portekiz)Atalanta (İtalya)Zenit (Rusya)

4. Torba: Beşiktaş (Türkiye), Dinamo Kiev (Ukrayna)Sheriff Tiraspol (Moldova)Club Brugge (Belçika)Young Boys (İsviçre)Milan (İtalya)Malmö (İsveç)Wolfsburg (Almanya)

2021-2022 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, bugün İstanbul'daki organizasyon ile çekilecek ve devler ligi grupları belli olacak.

Grup maçları 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak.

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