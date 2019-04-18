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Şampiyonlar Ligi'nde 7 gollü maç nefes kesti!

Tottenham, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Manchester City'e rövanşta 4-3 yenilmesine karşın deplasman golü kuralıyla Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

18 Nisan 2019 Perşembe 00:27
Şampiyonlar Ligi'nde 7 gollü maç nefes kesti!

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Manchester City ile Tottenham karşı karşıya geldi.

Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadelenin 4. dakikasında Raheem Sterling ile öne geçen Manchester City, 7. dakikada Heung-Min Son'un golüne engel olamadı ve skora eşitlik geldi.

Tottenham'da Heung-Min Son bir kez daha sahneye çıktı ve 10. dakikada Tottenham'ı öne geçiren golü kaydetti. Manchester City, Son'un golüne yalnızca 1 dakika sonra Bernardo Silva ile yanıt verdi.

İlk yarıda son sözü 21. dakikada Raheem Sterling söyledi ve Manchester City, Tottenham karşısında devreye 3-2'lik üstünlükle girdi.

Manchester City, 59. dakikada Sergio Agüero ile bir gol daha buldu ve farkı 2'ye çıkardı. 

Çakır, VAR'dan golle döndü

Karşılaşmanın 73. dakikada Tottenham, Fernando Llorente ile farkı 1'e indirdi. Cüneyt Çakır Tottenham'ın golünü el olup olmadığı gerekçesiyle VAR ekranında kontrol etti ve gol kararı verdi.

Tottenham, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Manchester City'e rövanşta 4-3 mağlup olmasına karşın Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Tottenham, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Juventus'u eleyen Ajax ile kozlarını paylaşacak.

90+3'te ofsayta takıldı!

Raheem Sterling'in 90+3. dakikada attığı gol VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Rekorlar kırıldı

Maç, müthiş bir tempoda başlarken ilk 11 dakikasında skor tabelasında 2-2'lik eşitlik vardı. Bu skorla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez bir maçın ilk 11 dakikasında 4 gol oldu. Manchester City, 21. dakikada Sterling'in attığı golle 3-2 öne geçti. Bu gol ile Manchester City - Tottenham maçı, Şampiyonlar Ligi'nde en hızlı 5 gol atılan maç oldu.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 00:27
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