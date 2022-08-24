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Spor Şampiyonlar Ligi'nde 3 takım gruplara kaldı
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde 3 takım gruplara kaldı

Viktoria Plzen, Benfica ve Maccabi Haifa, rakiplerini eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele hakkı kazandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-24 02:04:00 -
Şampiyonlar Ligi'nde 3 takım gruplara kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmaları sonunda Benfica (Portekiz), Viktoria Plzen (Çekya) ve Maccabi Haifa (İsrail) grup aşamasına yükseldi.

Benfica, ilk maçta 2-0 yendiği Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e evinde de 3-0 üstünlük kurarak adını gruplara yazdırdı.

Günün diğer karşılaşmasında ise Maccabi Haifa, Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibiyle deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Rakibini evinde 3-2 yenen İsrail temsilcisi gruplarda mücadele etme hakkı yakaladı.

Play-off turunun ilk maçında deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Azerbaycan'ın Karabağ takımını evinde 2-1 yenen Viktoria Plzen, gruplara kalan bir başka takım oldu.

Şampiyonlar Ligi'nin play-off turunda elenen ekipler yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.

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