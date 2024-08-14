Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu sona erdi! İşte sonuçlar
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu, bugün oynanan 10 maçla tamamlandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu, bugün oynanan 10 maçla tamamlandı.
Ligde 3. eleme turunda bugün Midtjylland (Danimarka), Bodo/Glimt (Norveç), Salzburg (Avusturya), Malmö (İsveç), Karabağ (Azerbaycan), Slavia Prag (Çekya), Sparta Prag (Çekya), Dinamo Kiev (Ukrayna), Lille (Fransa) ve Slovan Bratislava (Slovakya), rakiplerini eleyerek tur atladı.
Müsabakalarda şu sonuçlar alındı:
Ferencvaros (Macaristan) - Midtjylland (Danimarka): 1-1 (0-2)
Rangers (İskoçya)- Dinamo Kiev (Ukrayna): 0-2 (1-1)
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PAOK (Yunanistan) - Malmö (İsveç): 3-4 (2-2)
Ludogorets (Bulgaristan)- Karabağ (Azerbaycan): 2-7 (2-1)
Union Saint-Gilloise (Belçika)- Slavia Prag (Çekya): 0-1 (1-3)
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Slovan Bratislava (Slovakya): 0-0 (0-2)
Bodo/Glimt (Norveç)- Jagiellonia (Polonya): 4-1 (1-0)
FCSB (Romanya)- Sparta Prag (Çekya): 2-3 (1-1)
Fenerbahçe- Lille (Fransa): 1-1 (1-2)
Twente (Hollanda) - Salzburg (Avusturya): 3-3 (1-2)