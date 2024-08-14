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Spor Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu sona erdi! İşte sonuçlar
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu sona erdi! İşte sonuçlar

Yeniakit Publisher
2024-08-14 08:11:00 -
Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu sona erdi! İşte sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu, bugün oynanan 10 maçla tamamlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu, bugün oynanan 10 maçla tamamlandı.

Ligde 3. eleme turunda bugün Midtjylland (Danimarka), Bodo/Glimt (Norveç), Salzburg (Avusturya), Malmö (İsveç), Karabağ (Azerbaycan), Slavia Prag (Çekya), Sparta Prag (Çekya), Dinamo Kiev (Ukrayna), Lille (Fransa) ve Slovan Bratislava (Slovakya), rakiplerini eleyerek tur atladı.

Müsabakalarda şu sonuçlar alındı:

Ferencvaros (Macaristan) - Midtjylland (Danimarka): 1-1 (0-2)

Rangers (İskoçya)- Dinamo Kiev (Ukrayna): 0-2 (1-1)
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PAOK (Yunanistan) - Malmö (İsveç): 3-4 (2-2)

Ludogorets (Bulgaristan)- Karabağ (Azerbaycan): 2-7 (2-1)

Union Saint-Gilloise (Belçika)- Slavia Prag (Çekya): 0-1 (1-3)

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Slovan Bratislava (Slovakya): 0-0 (0-2)

Bodo/Glimt (Norveç)- Jagiellonia (Polonya): 4-1 (1-0)

FCSB (Romanya)- Sparta Prag (Çekya): 2-3 (1-1)

Fenerbahçe- Lille (Fransa): 1-1 (1-2)

Twente (Hollanda) - Salzburg (Avusturya): 3-3 (1-2)

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