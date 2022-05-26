Şampiyonlar Ligi Trabzonspor rakipleri kim?
2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek. Trabzonspor’un Devler Ligi’ndeki muhtemel rakipleri ise merak ediliyor. Peki, Trabzonspor Şampiyonlar Ligi’ne kaçıncı turda katılacak? Trabzonspor Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri:
2021-2022 Ahmet Çalık sezonu Trabzonspor’un şampiyonluğu ile tamamlandı. Şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, gelecek yıl Devler Ligi’nde yer alacak. Peki, Trabzonspor’un muhtemel rakipleri kimler?
Şampiyonlar Ligi Trabzonspor rakipleri kim?
Sezonu ilk sırada tamamlayan bordo-mavili ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak. Trabzonspor, ilk maçı 16-17 Ağustos, rövanşı 23-24 Ağustos'ta oynanması planlanan bu turu geçmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak.
Bordo-mavili ekip, play-off turunu geçememesi halinde 8 Eylül'de başlaması planlanan UEFA Avrupa Ligi grup aşamalarına doğrudan katılım sağlayacak.
Trabzonspor'un play-off turundaki muhtemel rakipleri şöyle; Kopenhag, Dinamo Zagreb, Olimpiakos, Kızılyıldız, Viktoria Plzen, Karabağ, Malmö.