Şampiyonlar Ligi’nde 4.hafta heyecanı Salı akşamı oynanacak maçlarla başlayacak. Devler Ligi’nde Türkiye’yi temsil eden Beşiktaş deplasmanda Sporting Lizbon’a konuk olacak. Peki, Beşiktaş maçı ne zaman?

Şampiyonlar Ligi Sporting Lizbon Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş’ın Şamipiyonlar Ligi’nde oynayacağı Sporting Lizbon maçının günü, saati merak ediliyor. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C grubu 4.maçında Sporting Lizbon ile karşılaşacak. 3 Kasım Çarşamba akşamı oynanacak maç TSİ 23.00’de başlayacak. Maçı Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev yönetecek. Zorlu maç Exxen platformundan yayımlanacak. Ayrıca Azerbaycan’da yayın yapan CBC Sport maçı naklen yayımlayacağını duyurdu. CBC Sport'u web sitesi üzerinden ya da uydu alıcınıza gerekli indirme işlemlerini yaptıktan sonra izleyebilirsiniz.

Beşiktaş'ta eksikler

20 kişilik kafileyle Portekiz'e giden siyah-beyazlı ekipte, sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Georges-Kevin N'Koudou, Michy Batshuayi, Miralem Pjanic ve Valentin Rosier de kadroya dahil edilmedi.

Sakatlığı nedeniyle Hatayspor müsabakasında süre alamayan Josef de Souza, Portekiz'e götürülecek.

Beşiktaş'ın yüzü gülmüyor

Siyah-beyazlı ekip son 4 sezonda 16 Avrupa kupası maçına çıkarken, bunların sadece ikisini kazanabildi. Söz konusu 16 maçta rakipleriyle 2 defa berabere kalan Beşiktaş, 12 mücadeleyi ise mağlubiyetle tamamladı.

2018-2019 sezonunda Şenol Güneş yönetiminde UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 6 maçta 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle gruplara kalan siyah-beyazlı takım, grubun ilk maçında da Sarpsborg'u 3-1 yendi.

Beşiktaş, 3-1'lik Sarpsborg galibiyetinin ardından çıktığı 15 maçta ise istediğini elde edemedi.

Güneş yönetimindeki Malmö (0-2, 0-1) ve Genk (2-4, 1-1) maçlarını kazanamadan tamamlayan Beşiktaş, grubun son maçında Sarpsborg'u bu kez 3-2 yendi.

Abdullah Avcı'nın teknik direktörlüğünde 2018-2019 sezonunda yine UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden Beşiktaş, sadece Sloven Bratislava'ya 2-1 üstünlük kurabildi. Diğer Sloven Bratislava maçını 4-2 mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, Wolverhampton (0-1, 0-4) ve Braga (1-2, 1-3) maçlarından mağlubiyetle ayrıldı.