Şampiyonlar Ligi son 16 eşleşmeleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi. İşte eşleşen kulüpler...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının sona ermesinin ardından son 16 turu kuraları çekildi.
Bu turda bilindiği gibi aynı gruplarda olan takımlar ile aynı ülkelerin takımları eşleşmedi. Grubunu lider bitiren ekiplerle ikinci olan takımlar, çeyrek final bileti almak için mücadele edecek.
Kura çekimi öncesinde konuşan Hamit Altıntop, "İstanbul'u çok güzel anılarla tekrar hazırlıyoruz. Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak olmak gurur verici. Daha önce çok güzel bir finale ev sahipliği yapmıştık. Biz çok heyecanlıyız ve gururluyuz." ifadelerini kullandı.
Grup birincileri: Bayern, Benfica, Chelsea, Manchester City, Napoli, Porto, Real Madrid, Tottenham
Grup ikincileri: Club Brugge, Dortmund, Frankfurt, Inter, Leipzig, Liverpool, Milan, Paris
Son 16 eşleşmeleri
RB Leipzig-Manchester City
Club Brugge-Benfica
Liverpool-Real Madrid
Milan-Tottenham
Frankfurt-Napoli
Dortmund-Chelsea
Inter-Porto
Paris Saint Germain-Bayern Münih