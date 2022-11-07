Şampiyonlar Ligi son 16 eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının sona ermesinin ardından son 16 turu kuraları çekildi.

Bu turda bilindiği gibi aynı gruplarda olan takımlar ile aynı ülkelerin takımları eşleşmedi. Grubunu lider bitiren ekiplerle ikinci olan takımlar, çeyrek final bileti almak için mücadele edecek.

Kura çekimi öncesinde konuşan Hamit Altıntop, "İstanbul'u çok güzel anılarla tekrar hazırlıyoruz. Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak olmak gurur verici. Daha önce çok güzel bir finale ev sahipliği yapmıştık. Biz çok heyecanlıyız ve gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Grup birincileri: Bayern, Benfica, Chelsea, Manchester City, Napoli, Porto, Real Madrid, Tottenham

Grup ikincileri: Club Brugge, Dortmund, Frankfurt, Inter, Leipzig, Liverpool, Milan, Paris

Son 16 eşleşmeleri

RB Leipzig-Manchester City

Club Brugge-Benfica

Liverpool-Real Madrid

Milan-Tottenham

Frankfurt-Napoli

Dortmund-Chelsea

Inter-Porto

Paris Saint Germain-Bayern Münih