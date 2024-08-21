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Spor Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk gün sonuçları
Spor

Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk gün sonuçları

Yeniakit Publisher
2024-08-21 20:33:00 -
Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk gün sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçlarında bugün 3 karşılaşma oynandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk karşılaşmaları bugün oynanan 3 müsabakayla başladı.

Maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Dinamo Zagreb - Karabağ: 3-0
Lille - Slavia Prag: 2-0
Bodo/Glimt - Kızılyıldız: 2-1

Bu turda oynanacak diğer karşılaşmaların programı:

22.00 Young Boys - Galatasaray
22.00 Dinamo Kiev - Salzburg
22.00 Midtjylland - Slovan Bratislava
22.00 Malmö - Sparta Prag
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