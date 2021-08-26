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Spor Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta? Beşiktaş'ın rakibi belli oldu mu?
Spor

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta? Beşiktaş'ın rakibi belli oldu mu?

Beşiktaş Şampiyonlar Lig rakipleri | Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş'ın rakipleri merakla bekleniyor. Futbolseverler, 'Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman çekilecek?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Beşiktaş hangi grupta? Şampiyonlar Ligi kuraları 2021-2022

Yeniakit Publisher
2021-08-26 09:57:00 -
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta? Beşiktaş'ın rakibi belli oldu mu?

Şampiyonlar Ligi'nde grup kuralarının ne zaman çekileceği merak konusu. Peki, Beşiktaş hangi gurupta yer aldı? Beşiktaş'ın rakipleri...

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta? Beşiktaş'ın rakibi belli oldu mu?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup kuralarının çekimi bugün İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da gerçekleşecek.

Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu unvanıyla turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Beşiktaş, kura çekimindeki tek Türk temsilcisi olacak.

Ayrıca kura sırasında erkek ve kadın futbolunda 2020-2021 sezonunun en iyileri de ödüllendirilecek. Yılın futbolcusu ve teknik direktörü ile mevkilerine göre yılın en iyi futbolcularına verilecek ödüller sahiplerini bulacak.

Gruplarda yer alma hakkı elde eden takımlar şöyle:

Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea (İngiltere), Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Villarreal (İspanya), Inter, Milan, Atalanta, Juventus (İtalya), Bayern Münih, Leipzig, Borussia Dortmund, Wolfsburg (Almanya), Lille, Paris Saint-Germain (Fransa), Sporting Lizbon, Porto, Benfica (Portekiz), Ajax (Hollanda), Zenit (Rusya), Club Brugge (Belçika), Dinamo Kiev (Ukrayna), Beşiktaş (Türkiye), Young Boys (İsviçre), Malmö (İsveç)

İlk hafta maçları 14-15 Eylül'de

Devler Ligi’nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Geçen sezon İngiltere ekibi Chelsea'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.

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