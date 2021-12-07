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Spor Şampiyonlar Ligi kimler gruptan çıktı? Şampiyonlar Lig puan durumları güncel
Spor

Şampiyonlar Ligi kimler gruptan çıktı? Şampiyonlar Lig puan durumları güncel

Şampiyonlar Ligi gruptan çıkan takımlar | Şampiyonlar Ligi’nde 6.hafta maçları salı ve Çarşamba akşamları oynanacak maçlarla tamamlanacak. Futbolseverler Salı akşamı oynanan maçları ve hangi takımların gruplardan çıktığını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 22:03:00 -
Şampiyonlar Ligi kimler gruptan çıktı? Şampiyonlar Lig puan durumları güncel

Güncel puan durumları | Şampiyonlar Ligi grupları 6.haflta maçlarıyla tamamlanacak. Futbolseverler Salı akşamı oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumlarını araştırmaya başladı. İşte, Şampiyonlar Ligi’nde puan durumları…

Şampiyonlar Ligi kimler gruptan çıktı? Şampiyonlar Lig puan durumları güncel

Maçlar sona erince puan durumları ve sonuçlar güncellenecektir.

A Grubu

RP Leipzig-Mancester City

PSG-Club Brugge

B Grubu

Milan-Liverpool

Porto-Alletico Madrid

C Grubu

Real Madrid-Inter

Shakhtar Donetsk -Sheriff

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