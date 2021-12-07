Şampiyonlar Ligi kimler gruptan çıktı? Şampiyonlar Lig puan durumları güncel
Şampiyonlar Ligi gruptan çıkan takımlar | Şampiyonlar Ligi’nde 6.hafta maçları salı ve Çarşamba akşamları oynanacak maçlarla tamamlanacak. Futbolseverler Salı akşamı oynanan maçları ve hangi takımların gruplardan çıktığını araştırmaya başladı.
Güncel puan durumları | Şampiyonlar Ligi grupları 6.haflta maçlarıyla tamamlanacak. Futbolseverler Salı akşamı oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumlarını araştırmaya başladı. İşte, Şampiyonlar Ligi’nde puan durumları…
Şampiyonlar Ligi kimler gruptan çıktı? Şampiyonlar Lig puan durumları güncel
Maçlar sona erince puan durumları ve sonuçlar güncellenecektir.
A Grubu
RP Leipzig-Mancester City
PSG-Club Brugge
B Grubu
Milan-Liverpool
Porto-Alletico Madrid
C Grubu
Real Madrid-Inter
Shakhtar Donetsk -Sheriff