  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları puan durumları 14 Eylül Çarşamba
Spor

Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları puan durumları 14 Eylül Çarşamba

Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta maçları 14 Eylül Çarşamba akşamı oynanan maçlarla tamamlandı. Futbolseverler ise çarşamba akşamı oynanan maçları, alınan sonuçları ve oluşan puan durumlarını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 00:20:00 -
Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları puan durumları 14 Eylül Çarşamba

Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta 13-14 Eylül tarihlerinde oynanan maçlarla tamamlandı. Devler Ligi’ni yakından takip edenler ise gecenin sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, Şampiyonlar Ligi’nde bu gece hangi sonuçlar alındı?

Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları puan durumları 14 Eylül Çarşamba

A Grubu

Rangers-Napoli:               0-3

E Grubu

Milan-Denamo Zagreb:3-1

Chelsea-Salzburg:           1-1               

F Grubu

Shakhtar-Celtic:               1-1

Real Madrid-RB Leipzig:               2-0

G Grubu

Manchester City-B.Dortmund:2-1

Kopenhag-Sevilla:           0-0

H Grubu

Juventus-Benfica:           1-2

Maccabi Haifa-PSG:        1-3

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23