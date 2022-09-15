Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları puan durumları 14 Eylül Çarşamba
Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta maçları 14 Eylül Çarşamba akşamı oynanan maçlarla tamamlandı. Futbolseverler ise çarşamba akşamı oynanan maçları, alınan sonuçları ve oluşan puan durumlarını araştırmaya başladı.
Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta 13-14 Eylül tarihlerinde oynanan maçlarla tamamlandı. Devler Ligi’ni yakından takip edenler ise gecenin sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, Şampiyonlar Ligi’nde bu gece hangi sonuçlar alındı?
Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları puan durumları 14 Eylül Çarşamba
A Grubu
Rangers-Napoli: 0-3
E Grubu
Milan-Denamo Zagreb:3-1
Chelsea-Salzburg: 1-1
F Grubu
Shakhtar-Celtic: 1-1
Real Madrid-RB Leipzig: 2-0
G Grubu
Manchester City-B.Dortmund:2-1
Kopenhag-Sevilla: 0-0
H Grubu
Juventus-Benfica: 1-2
Maccabi Haifa-PSG: 1-3