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Spor Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları
Spor

Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi bu gecenin sonuçları | Şampiyonlar Ligi’nde gruplar 6.hafta maçlarıyla sona erecek. Futbolseverler Salı gecesi oynanan maçlar ve sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, yarın akşam hangi maçlar oynanacak?

Yeniakit Publisher
2021-12-07 21:53:00 -
Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları Salı ve Çarşamba akşamı oynanacak maçlarla noktalanacak. Futbolseverler bu gece oynanan maçların sonuçlarını araştırmaya başladı.

Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları

Mücadeleler sona erdiğinde haber güncellenecektir.

20.45 Paris Saint-Germain- Club Brugge

20.45 Leipzig-Manchester City

23.00 Borussia Dortmund-Beşiktaş

23.00 Shakhtar Donetsk -Sheriff

23.00 Porto- Atletico Madrid

23.00 Milan - Liverpool

23.00 Ajax - Sporting Lizbon

23.00 Real Madrid - Inter

8 Aralık Çarşamba:

20.45 Juventus (İtalya) - Malmö (İsveç)

20.45 Zenit (Rusya) - Chelsea (İngiltere)

23.00 Manchester United (İngiltere) - Young Boys (İsviçre)

23.00 Salzburg (Avusturya) - Sevilla (İspanya)

23.00 Benfica (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

23.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

23.00 Atalanta (İtalya) - Villarreal (İspanya)

23.00 Wolfsburg (Almanya) - Lille (Fransa)

 

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