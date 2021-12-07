Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi bu gecenin sonuçları | Şampiyonlar Ligi’nde gruplar 6.hafta maçlarıyla sona erecek. Futbolseverler Salı gecesi oynanan maçlar ve sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, yarın akşam hangi maçlar oynanacak?
Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları Salı ve Çarşamba akşamı oynanacak maçlarla noktalanacak. Futbolseverler bu gece oynanan maçların sonuçlarını araştırmaya başladı.
Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları
Mücadeleler sona erdiğinde haber güncellenecektir.
20.45 Paris Saint-Germain- Club Brugge
20.45 Leipzig-Manchester City
23.00 Borussia Dortmund-Beşiktaş
23.00 Shakhtar Donetsk -Sheriff
23.00 Porto- Atletico Madrid
23.00 Milan - Liverpool
23.00 Ajax - Sporting Lizbon
23.00 Real Madrid - Inter
8 Aralık Çarşamba:
20.45 Juventus (İtalya) - Malmö (İsveç)
20.45 Zenit (Rusya) - Chelsea (İngiltere)
23.00 Manchester United (İngiltere) - Young Boys (İsviçre)
23.00 Salzburg (Avusturya) - Sevilla (İspanya)
23.00 Benfica (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
23.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
23.00 Atalanta (İtalya) - Villarreal (İspanya)
23.00 Wolfsburg (Almanya) - Lille (Fransa)