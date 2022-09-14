Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları 13 Eylül Salı
Şampiyonlar Ligi gruplarında heyecan 2.hafta maçlarıyla devam ediyor. Futbolseverler ise 13 Eylül Salı gecesi oynanan maçları, alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırıyor.
Şampiyonlar Ligi gruplarında ikinci hafta maçları oynanmaya başladı. Futbolseverler ise ilk gün sonuçlarını ve oluşan puan durumu araştırmaya başladı.
Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları 13 Eylül Salı
A Grubu
Liverpool-Ajax: 2-1
B Grubu
Porto-Club Burgge: 0-4
Bayern Leverkusen-Atletico Madrid: 2-0
C Grubu
Viktoria Plzen-Inter: 0-2
Bayern Münih-Barcelona: 2-0
D Grubu
Spotring CP-Tottenham: 2-0
Marsilya-E.Frankfurt: 0-1