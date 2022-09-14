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Spor Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları 13 Eylül Salı
Spor

Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları 13 Eylül Salı

Şampiyonlar Ligi gruplarında heyecan 2.hafta maçlarıyla devam ediyor. Futbolseverler ise 13 Eylül Salı gecesi oynanan maçları, alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 00:09:00 -
Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları 13 Eylül Salı

Şampiyonlar Ligi gruplarında ikinci hafta maçları oynanmaya başladı. Futbolseverler ise ilk gün sonuçlarını ve oluşan puan durumu araştırmaya başladı.

Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları 13 Eylül Salı

A Grubu

Liverpool-Ajax:                2-1

B Grubu

Porto-Club Burgge:        0-4

Bayern Leverkusen-Atletico Madrid:     2-0

C Grubu

 

Viktoria Plzen-Inter:      0-2

Bayern Münih-Barcelona:           2-0

D Grubu

Spotring CP-Tottenham:              2-0

Marsilya-E.Frankfurt:                    0-1

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