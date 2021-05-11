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Spor Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak?
Spor

Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak?

Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım başladı. 2021 Şampiyonlar Ligi finali, İstanbul'dan alındı. Şampiyonlar ligi finalinin nerede ve ne zaman oynanacağı merak kazandı. Peki, Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-11 23:07:00 -
Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak?

Futbolseverler Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için beklemeye başlarken, futbolseverler İstanbul'da oynanacak finalin tarihin araştırıyor.

Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak?

Futbolseverler Şampiyonlar Ligi finalini heyecanla bekliyor. Bu yıl İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finali iki İngiliz takımının mücadelesine sahne olacak. Şampiyonlar Ligi finalinde Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City ile Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs 2021 Cumartesi akşamı TSİ 22.00'da başlamayacak.

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