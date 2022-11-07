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Spor Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri belli oldu mu? Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman oynanacak son 16 Turu
Spor

Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri belli oldu mu? Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman oynanacak son 16 Turu

Geride bıraktığımız hafta Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları noktalandı. Futbolseverler son 16 turu eşleşmelerini araştırmaya başladı. Peki, Şampiyonlar Ligi’nde maçlar ne zaman oynanacak?

Yeniakit Publisher
2022-11-07 15:32:00 -
Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri belli oldu mu? Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman oynanacak son 16 Turu

Bu yıl bilindiği gibi Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak. Futbolseverler grup maçlarının ardından karşılaşmaların ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı.

Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri belli oldu mu? Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman oynanacak son 16 Turu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimi ile belirlendi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları, 14-15 ile 21-22 Şubat, rövanşları ise 7-8 ile 14-15 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak.

Kura çekimi sonucunda son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

RB Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

Club Brugge (Belçika) - Benfica (Portekiz)

Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)

Milan (İtalya) - Tottenham (İngiltere)

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Napoli (İtalya)

Borussia Dortmund (Almanya) - Chelsea (İngiltere)

Inter (İtalya) - Porto (Portekiz)

PSG (Fransa) - Bayern Münih (Almanya)

İstanbul'un ev sahipliğindeki final maçı, 10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

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