Bozuk saat doğruyu gösterdi! İstanbul'da Gazze yürüyüşü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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LGBT sapkınlığını sahiplenen Özgür Genç Kadın isimli grup "Aksa Tufanı Harekat’ını selamlıyoruz" diyerek İsrail'e lanet Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirdi.
İşgalci İsrail’in Gazze’de kadın, çocuk, yaşlı demeden gerçekleştirdiği katliamlara tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor.
LGBT sapkınlığını sahiplenen Özgür Genç Kadın isimli grup "Aksa Tufanı Harekat’ını selamlıyoruz" diyerek İsrail'e lanet Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirdi.
"Bozuk saat doğruyu gösterdi" dedirten yürüyüşte Filistin bayrakları açıldı.
"Aksa Tufanı Harekat’ını selamlıyoruz"
Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan grup şu ifadeleri kullandı:
Filistin Eylem Komitesi’nin çağrısıyla AKM’den Dolmabahçe’ye yürüdük.
Siyonist işgalci İsrail’in soykırım saldırısına karşı Filistin halkının direniş hamlesi Aksa Tufanı Harekat’ını selamlıyoruz.
Yaşasın Filistin, yaşasın direniş!