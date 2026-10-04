  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gözler Riyad’a çevrildi: Suudi Arabistan’da Mekke Anlaşması Zirvesi Üzerini böyle çizdiler! Yeni Parti'de şimdi de 'pislik' kavgası Fon soruşturmasında flaş gelişme! Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül için soruşturma talep edlidi Trafik magandalarının ehliyetleri ömür boyu iptal edilse ne kaybederiz ki? Elektrikli ve hibrit otomobiller pazarı ele geçirdi! Her iki araçtan biri artık onlardan ‘Yok’ denilen video ortaya çıktı! Denizolgun dosyasında çember daralıyor Çocuklarımız “lions” kıskacında Özel ve avanesi şaşırtmıyor! Ailenin karşısında sapkınların yanındalar Paris’teki sokak röportajında dikkat çeken sözler: “Filistin’i İsrail’e bırakıyorsanız Amerika’yı da Kızılderililere bırakın” Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe: Türk askerini ABD tankları durduramaz
Gündem Bozuk saat doğruyu gösterdi! İstanbul'da Gazze yürüyüşü
Gündem

Bozuk saat doğruyu gösterdi! İstanbul'da Gazze yürüyüşü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

LGBT sapkınlığını sahiplenen Özgür Genç Kadın isimli grup "Aksa Tufanı Harekat’ını selamlıyoruz" diyerek İsrail'e lanet Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirdi.

İşgalci İsrail’in Gazze’de kadın, çocuk, yaşlı demeden gerçekleştirdiği katliamlara tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. 

LGBT sapkınlığını sahiplenen Özgür Genç Kadın isimli grup "Aksa Tufanı Harekat’ını selamlıyoruz" diyerek İsrail'e lanet Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirdi.

"Bozuk saat doğruyu gösterdi" dedirten yürüyüşte Filistin bayrakları açıldı.

 

"Aksa Tufanı Harekat’ını selamlıyoruz"

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan grup şu ifadeleri kullandı:

Filistin Eylem Komitesi’nin çağrısıyla AKM’den Dolmabahçe’ye yürüdük.

Siyonist işgalci İsrail’in soykırım saldırısına karşı Filistin halkının direniş hamlesi Aksa Tufanı Harekat’ını selamlıyoruz.

Yaşasın Filistin, yaşasın direniş!

Zulme direnen Filistinli Dr. Husam Ebu Safiyye Sakharov Ödülü'ne aday gösterildi!
Zulme direnen Filistinli Dr. Husam Ebu Safiyye Sakharov Ödülü'ne aday gösterildi!

Gündem

Zulme direnen Filistinli Dr. Husam Ebu Safiyye Sakharov Ödülü'ne aday gösterildi!

Los Angeles Times’ta tepki çeken İsrail haritası! Filistin’i yok saydılar
Los Angeles Times’ta tepki çeken İsrail haritası! Filistin’i yok saydılar

Gündem

Los Angeles Times’ta tepki çeken İsrail haritası! Filistin’i yok saydılar

Paris’teki sokak röportajında dikkat çeken sözler: "Filistin’i İsrail’e bırakıyorsanız Amerika’yı da Kızılderililere bırakın"
Paris’teki sokak röportajında dikkat çeken sözler: “Filistin’i İsrail’e bırakıyorsanız Amerika’yı da Kızılderililere bırakın”

Gündem

Paris’teki sokak röportajında dikkat çeken sözler: “Filistin’i İsrail’e bırakıyorsanız Amerika’yı da Kızılderililere bırakın”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23