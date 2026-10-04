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Yerel Konya'da kan donduran olay! Boşanma aşamasındaki eşini sokakta silahla vurdu
Yerel

Konya'da kan donduran olay! Boşanma aşamasındaki eşini sokakta silahla vurdu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Konya Selçuklu'da 55 yaşındaki İ.E., boşanma aşamasındaki eşi V.E.’yi çıkan tartışma sırasında tabancayla vurarak yaraladı.

Konya’da boşanma aşamasındaki bir çift arasında çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Tören Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.E. (55), boşanma aşamasındaki eşi V.E.'nin (50) evine gitti. Eşini evde bulamayan İ.E., evden aşağı indiği sırada sokakta eşi V.E. ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.E., yanında bulunan tabancayla ateş ederek eşini yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

Öte yandan, çiftin iki çocuğunun bulunduğu öğrenilirken, çocuklardan birinin annesinin vurulduğu sırada olay yerinde olduğu iddia edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Park kavgasında emlakçıyı öldüren muhtarın savunması…! Öldürmek istesem ayaklarına sıkmazdım

Yerel

Park kavgasında emlakçıyı öldüren muhtarın savunması…! Öldürmek istesem ayaklarına sıkmazdım

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