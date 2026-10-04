Sarsıntıyla birlikte büyük gürültü duyuldu! 4,4’lük deprem kameraya böyle yansıdı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Adana Saimbeyli'de meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem, Göller Yaylası’ndaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Adana’nın Saimbeyli ilçesinde art arda yaşanan depremler bölgede tedirginliğe neden oldu. Bugün saat 19.00'da merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 4,4 büyüklüğündeki deprem anı, Göller Yaylası'nda güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sarsıntıyla birlikte çevreden gelen yoğun ses ve gürültünün güvenlik kamerasının mikrofonuna yansıdığı duyuldu.