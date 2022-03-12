Şampiyonlar Ligi çeyrek finalistleri | Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final maçları ne zaman?
Şampiyonlar Ligi yarı finaller ne zaman? Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ediyor. Futbolseverler ise çeyrek finale kalan takımları ve kura tarihini araştırmaya başladı. Peki, Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman hangi gün?
Şampiyonlar Ligi’ni yakından takip edenler çeyrek finalistlerin belli olup olmadığını, maç programını merak ediyor. Peki, Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman?
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalistleri | Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final maçları ne zaman?
Şampiyonlar Ligi’nde ilk finalistler belli oldu. Liverpool ve Bayern Münih isimlerini çeyrek finale yazdırdı. Diğer çeyrek finalistler ise 15-16 Mart tarihinde oynanan maçların ardından belli olacak.
15 Mart Salı:
Manchester United-Atletico Madrid: (1-1)
Ajax- Benfica: (2-2)
16 Mart Çarşamba:
Juventus - Villarreal (İspanya): (1-1)
Lille (Fransa) - Chelsea (İngiltere): (0-2)
Şampiyonlar Ligi son 16 turu 16 Mart gecesi tamamlanacak. Ardından 18 Mart Cuma günü kura çekimi gerçekleştirilecek. Devler Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 5-6 Nisan, ikinci maçlar ise 12-13 Nisan 2022 tarihleri arasında oynanacak. Yarı final kuraları 18 Mart 2022'de çekilecek. İlk maçlar 26-27 Nisan 2022, ikinci maçlar 3-4 Mayıs 2022 tarihlerinde oynanacak. 2021-2022 Şampiyonlar Ligi finali 28 Mayıs 2022'de Paris'teki Stade de France'da oynanacak.