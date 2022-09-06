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Spor Şampiyonlar Ligi bugün hangi maçlar var? 6 Eylül Şampiyonlar Ligi maç saatleri | Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
Spor

Şampiyonlar Ligi bugün hangi maçlar var? 6 Eylül Şampiyonlar Ligi maç saatleri | Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 6 Eylül Salı günü başlayacak. Futbolseverler ise maçların saat kaçta başlayacağını hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor. Şampiyonlar Ligi maçlarını hangi kanal veriyor?

Yeniakit Publisher
2022-09-06 14:33:00 -
Şampiyonlar Ligi bugün hangi maçlar var? 6 Eylül Şampiyonlar Ligi maç saatleri | Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 6 Eylül Salı günü başlayacak. Peki, bugün kimlerin maçı var?

Şampiyonlar Ligi bugün hangi maçlar var? 6 Eylül Şampiyonlar Ligi maç saatleri | Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

19.45 Dinamo Zagreb-Chelsea   Exxen, CBC Sport, TV 8,5

19.45 Borussia Dortmund-Kopenhag     Exxen

22.00 Salzburg-Milan     Exxen

22.00 Celtic-Real Madrid              Exxen, CBC Sport, TV 8,5

22.00 Leipzig-Shakhtar Donetsk               Exxen

22.00 Sevilla-Manchester City   Exxen

22.00 Paris Saint-Germain-Juventus       Exxen, CBC Sport

22.00 Benfica-Maccabi Haifa      Exxen

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