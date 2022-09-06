Şampiyonlar Ligi bugün hangi maçlar var? 6 Eylül Şampiyonlar Ligi maç saatleri | Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 6 Eylül Salı günü başlayacak. Futbolseverler ise maçların saat kaçta başlayacağını hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor. Şampiyonlar Ligi maçlarını hangi kanal veriyor?
Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 6 Eylül Salı günü başlayacak. Peki, bugün kimlerin maçı var?
Şampiyonlar Ligi bugün hangi maçlar var? 6 Eylül Şampiyonlar Ligi maç saatleri | Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
19.45 Dinamo Zagreb-Chelsea Exxen, CBC Sport, TV 8,5
19.45 Borussia Dortmund-Kopenhag Exxen
22.00 Salzburg-Milan Exxen
22.00 Celtic-Real Madrid Exxen, CBC Sport, TV 8,5
22.00 Leipzig-Shakhtar Donetsk Exxen
22.00 Sevilla-Manchester City Exxen
22.00 Paris Saint-Germain-Juventus Exxen, CBC Sport
22.00 Benfica-Maccabi Haifa Exxen