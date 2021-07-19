Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçları ne zaman?
Galatasaray'ın rakipleri belli oldu mu? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu 3. ön eleme turu kuraları çekildi. Futbolseverler 3. ön eleme turu maçlarının ne zaman olacağını araştırmaya başladı. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu 3. ön eleme turu kuraları çekildi. Galatasaray 2.ön eleme turunda PSV’yi elerse karşılaşacağı rakipler de belli oldu. Peki, 3.ön eleme maçları ne zaman?
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçları ne zaman?
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.
Turnuvanın 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven ile eşleşen Galatasaray, Hollanda ekibini elemesi halinde 3. ön eleme turunda Celtic (İskoçya)-Midtjylland (Danimarka) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Organizasyonda 3. ön eleme turu ilk maçları 3-4 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 10 Ağustos'ta oynanacak.
Eşleşmeler şöyle gerçekleşti:
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) / Omonoia FC (Kıbrıs Rum Kesimi) - Legia Varşova (Polonya) / Flora Tallinn (Estonya)
Lincoln Red Imps (Cebelitarık) / CFR Cluj (Romanya) - Bratislava (Slovakya) / Young Boys (İsviçre)
Olympiakos (Yunanistan) / Neftçi PFK (Azerbaycan) - Mura (Slovenya) / Ludogorets (Bulgaristan)
Kairat Almaty (Kazakistan) / Kızılyıldız (Sırbistan) - Alashkert (Ermenistan) / Sheriff Tiraspol (Moldova)
Malmö (İsveç) / HJK Helsinki (Finlandiya) - Rangers (İskoçya)
Ferencvaros (Macaristan) / Zalgiris Vilnius (Litvanya) - Slavia Prag (Çekya)
PSV Eindhoven (Hollanda) / Galatasaray - Celtic FC (İskoçya) / Midtjylland (Danimarka)
Spartak Moskova (Rusya) - Benfica (Portekiz)
Genk (Belçika) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
Monaco (Fransa) - Rapid Wien (Avusturya) / Sparta Prag (Çekya)