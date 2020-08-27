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Spor Şampiyonlar Ligi
Spor

Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi nedir? Şampiyonlar Ligi’ne kimler katılır? UEFA Şampiyonlar Ligi kaç yılda bir düzenlenir? Şampiyonlar Ligi 2021 finali nerede oynanacak?

Yeniakit Publisher
2020-08-27 18:30:00 - 2020-08-27 18:44:39
Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi nedir? UEFA Şampiyonlar Ligi Avrupa Futbol Federasyonu Birliği'nin düzenlediği ve Avrupa Futbol federasyon Birliği'ne bağlı 1. olan takımların yarıştığı Uluslararası bir futbol turnuvasıdır.

UEFA Şampiyonlar Ligi kaç yılda bir düzenlenir? 

UEFA Şampiyonlar Ligi her yıl düzenlenmektedir.

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne kimler katılabilir?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Avrupa birliği içerisinde yer alan takımların katılma hakkı vardır. UEFA Şampiyonlar Ligi her yıl Avrupa'da ve dünyanın birçok ülkesinde yoğun ilgiyle takip edilmektedir.

2019-2020 UEFA Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonu kim oldu?

2019-2020 UEFA Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonu Bayern Münih olmuştur.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2021 finali nerede oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2021 yılındaki düzenlenecek olan turnuvasının Türkiye için büyük önemi vardır. Çünkü 2020-2021 UEFA Şampiyonlar Ligi 9 Mayıs 2020 de Türkiye İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 2020 yılında final maçını Portekiz'in başkenti Lizbon şehrinde gerçekleştirmişti Bu yıl ise Devler Ligi finali İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Şampiyonlar Ligi 2021 final maçı seyircisiz mi oynanacak?

Tüm dünyada koronavirüs salgını ile ilgili belirsizlikler sürerken UEFA liginde de belirsizlikler sürerken final maçının ne zaman ve nerede oynanacağı merak kazanmıştı. Bu anlamda Şampiyonlar Ligi'nin 2021 final maçının nerede oynanacağı tartışılıyordu. Geçtiğimiz günlerde UEFA Ligi'nin 2021 finali İstanbul'da seyircili olarak yapılması kararı açıklandı. 81 takımın katılım sağlayacağı 2021 yılında yapılması planlanan UEFA Ligi final final maçı Rusya'nın Petersburg kentinde bu yıl için değil bir sonraki yıl gerçekleştirilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin 2023'te Almanya Münih, 2024'te İngiltere Londra'da oynayacağı belirlendi.

8’li final formatı devam ettirilecek mi?

Bilindiği gibi UEFA Şampiyonlar Ligi bu sene koronavirüs salgını sebebiyle 8'li final formatıyla çeyrek finalden itibaren tek maç üzerinden eleme usulü oyun oynuyordu. UEFA Başkanı Ceferin konuya ilişkin 8’li final formatının gelecek yıllarda da aynı şekilde uygulanacağını açıkladı. Ceferin 8'li final formatının daha eğlenceli olduğunu belirterek, bunu gelecekte kesinlikle düşüneceğiz, açıklamasını yaptı. Dolayısı ile İstanbul'da oynanacak olan 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının da 8’li final formatıyla oynanacağı ihtimali artmış oldu. 

UEFA tek maçlı eleminasyon sistemi nasıl işlemektedir?

Tek maçlı eleminasyon sistemi, bazı turnuvalarda iki tarafın tek bir maç ile karşılaştığı ve mağlup olan takımın turnuvayı kazanma şansını kaybettiği sisteme denmektedir.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçı ne zaman oynandı?

Şampiyonlar Ligi ilk olarak 1955 yılında düzenlenmiştir.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020/2021 takvimi

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