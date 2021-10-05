Şampiyonada 11 sporcumuz olacak
Gençler Dünya Judo Şampiyonası yarın İtalya'da başlayacak.
Gençler Dünya Judo Şampiyonası yarın İtalya'da başlayacak.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Olbia kentinde 6-10 Ekim tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada 72 ülkeden 210 kadın ve 285 erkek sporcu madalya mücadelesi verecek.
Türkiye'yi tatamide 5 kadın ve 6 erkek judocu temsil edecek. Ferdi karşılaşmalardan sonra karma takımlar müsabakaları yapılacak.
Gençler Dünya Judo Şampiyonası'na katılacak milli sporcular ve müsabaka günleri şöyle:
Yarın:
Erkekler: Emirhan Karahan (60 kilo), Muhammed Demirel (66 kilo)
7 Ekim Perşembe:
Kadınlar: Hasret Bozkurt, Özlem Yıldız (57 kilo), Habibe Afyonlu, Ayten Mediha Yeksan (63 kilo)
Erkekler: Umalt Demirel (73 kilo)
8 Ekim Cuma
Erkekler: Ömer Kemal Aydın, Ahmet Çuhadar (90 kilo)
9 Ekim Cumartesi
Kadınlar: Hilal Öztürk (+78 kilo)
Erkekler: Münir Ertuğ (+100 kilo)
10 Ekim Pazar
Karma takımlar