Şampiyon Trabzonspor'a büyük şok!

Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği Antalyaspor maçı sonrasında taraftarlar kutlama için sahaya inerken stadyum yoğun hasar gördü.

Trabzonspor Süper Lig'in 35. haftasında sahasında konuk ettiği Antalyaspor ile 2-2 berabere kalırken şampiyonluğunu resmen ilan etti.

Kutlamalarda stadyum yoğun hasar gördü

61 Saat'in haberine göre; Antalyaspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte bordo mavili taraftarlar heyecanla bekledikleri şampiyonluğu kutlamak için sahaya inerken stadyum yoğun hasar gördü.

Trabzonspor hasar tespiti yapacak

Trabzonspor kulübü maç sonunda oluşan zararlar ile ilgili bir çalışma gerçekleştirecek ve hasar tespiti yapacak. Stadyumda çim, led panolar, duvarlar, ısıtıcılar, merdiven korkulukları ve koltukların yoğun zarar gördüğü görüldü.

Altay maçı tehlikede!

Yapılacak çalışma sonucunda stadyumda maç oynanmaz raporu çıkması durumunda Trabzonspor’un konu ile ilgili TFF’ye şampiyonluk kupasını alacağı iç saha maçı olan Altay maçının yerinin değişmesi ile ilgili başvuru yapacağı öğrenildi.

Hasar az çıkarsa stadyum Altay maçına yetiştirilecek

Trabzonspor'da hasar tespiti sonrası zararın beklenilenden az çıkması durumunda hızlı bir onarım şekli ile stadyumu Altay maçına kadar hazır hale getirilmesi hedeflenecek.