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Spor Şampiyon Trabzonspor yeni sağ bekini buldu!
Spor

Şampiyon Trabzonspor yeni sağ bekini buldu!

Süper Lig takımlarından Trabzonspor, Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos forması giyen Athanasios Androutsos'ı kadrosuna katmak istiyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 16:33:00 -
Şampiyon Trabzonspor yeni sağ bekini buldu!

Süper Lig takımlarından Trabzonspor, Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos forması giyen Athanasios Androutsos'ı kadrosuna katmak istiyor.

Süper Lig 2021-2022 futbol sezonu şampiyonu Trabzonspor, gelecek sezon için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Fırtına, sakatlanan ve ameliyat olan Brezilyalı oyuncu Bruno Peres'in yerine gelecek ismi belirledi.

İtalyan basınında yer alan habere göre; sağ bek arayışlarına hız veren bordo-mavili takım, daha önce ilgilendiği ve Olympiakos forması giyen Athanasios Androutsos'ı yeniden gündemine aldı.

Menajeriyle görüştüğü iddia edildi

Bilindiği üzere, Fırtına'nın 25 yaşındaki Yunan sağ bekin menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edilmişti.

Öte yandan, Ocak ayı transfer döneminde Elche ve Perugia'yı reddeden 24 yaşındaki oyuncuyla Monza'nın da ilgilendiği belirtildi. 

Athanasios Androutsos kimdir?

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam eden Yunan oyuncu, bu sezon forma giydiği 27 maçta 2 asist kaydetti. Athanasios Androutsos daha önce Atromitos Athen formasını da giymişti. Başarılı oyuncu ayrıca Yunanistan Milli Takımı'nın da formasını 10 kez giydi ve 1 gol kaydetti.

 

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