Şampiyon Trabzon durmak bilmiyor!

Kasımpaşa’da parlayan ve Premier Lig ekibi Aston Villa’ya transfer olan Trezeguet, Trabzonspor ile sözleşme imzalamaya çok yakın.

Trezeguet’nin temsilcisi, Trabzonspor ile sözleşme detaylarını görüşmek üzere İstanbul’a geldi.

Fanatik'in haberine göre; Trabzonspor’un Trezeguet için teklifi 3 milyon Euro’nun yanı sıra bir sonraki satışın %15’i şeklinde. Premier Lig ekibi Aston Villa, oyuncusu için 4 milyon Euro talep ediyor. Mısırlı kanat oyuncusunun maaş beklentisi ise 2.5 milyon Euro.

Kulüpler arası görüşmeler devam ediyor. Her iki ayağını da etkili kullanan 27 yaşındaki oyuncu, kariyerinde 330 maçta 64 gol ve 47 asistle oynadı.