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Şampiyon kayakçı Hirscher'den emeklilik kararı

- İki olimpiyat, 7 dünya ve 20 Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan erkek kayakçı Hirscher, aktif kariyerini sonlandırma kararı aldı

04 Eylül 2019 Çarşamba 23:42
Şampiyon kayakçı Hirscher'den emeklilik kararı

VİYANA (AA) - Alp Disiplini Kayak Dünya Kupası'nı genel tasnifte 8 kez kazanan tarihteki tek sporcu Marcel Hirscher, aktif kariyerine nokta koydu.

30 yaşındaki Hirscher, Avusturya Devlet Televizyonu ORF'ye yaptığı açıklamada, 2 olimpiyat, 7 dünya ve 20 Dünya Kupası şampiyonluğu sığdırdığı 13 yıllık kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Pyeongchang 2018'de 2 altın, Soçi 2014'te ise bir gümüş olmak üzere 3 olimpiyat madalyası bulunan Avusturyalı sporcu, Dünya Şampiyonalarında da 7 altın ve 4 gümüş madalya kazandı.

2012'den 2019'a kadar Alp Disiplini Kayak Dünya Kupası'nı genel tasnifte 8 kez kazanan Hirscher, bunu başaran tek sporcu olarak tarihe geçti. Hirscher, Dünya Kupası'nda slalom ve büyük slalomda 6'şar defa sezonunu şampiyon bitirdi.

Hirscher, slalomda 32, büyük slalomda 31, paralelde 3 ve süper büyük slalomda bir olmak üzere Dünya Kupası'nda 67 yarış birinciliği elde etti.

Avusturyalı kayakçı, Dünya Kupası tarihinin en fazla yarış kazananları listesinde Ingemar Stenmark (86 birincilik) ve Lindsey Vonn'un (82) arkasında 3. sırada yer alıyor.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 23:42
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