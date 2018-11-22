Şampiyon Habib Nurmagomedov kutsal topraklarda
Habib Nurmagomedov, kutsal topraklarda umre yaptığı öğrenildi. Şampiyon dövüşçünün sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar büyük beğeni topladı.22 Kasım 2018 Perşembe 17:36
UFC hafif sıklet unvan maçında anne-babasına ve İslam'a dil uzatan Conor McGregor'ı sahnede evire çevire döverek altın kemerini korumayı başaran Habib Nurmagomedov, kutsal topraklarda umre yaptığı öğrenildi.
Kutsal topraklardan paylaşım yapan şampiyon Habib Nurmagomedov'un fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni aldı.
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