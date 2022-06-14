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Spor Şampiyon Fenerbahçe Beko
Spor

Şampiyon Fenerbahçe Beko

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Beko, rakibini 92-80 mağlup ederek seride durumu 3-1 yaptı ve 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 07:20:00 -
Şampiyon Fenerbahçe Beko

Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, A. Efes'i 92-80 mağlup etti. İyi mücadele ettiği maçta deplasmanda 12 sayı farkla yenerek, final serisinde durumu 3-1'e getiren sarı-lacivertliler 4 yıl sonra Süper Lig'de şampiyonluğa uzandı.

Fenerbahçe, deplasmanda kupaya uzandı

Ülker Sports Arena'da oynanan ilk karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 85-76 yenerken, ikinci karşılaşmayı da 93-78 kazandı. Ev sahibi avantajını iyi kullanan sarı-lacivertliler seride 2-0 öne geçti. 11 Haziran'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan serinin üçüncü maçında A. Efes 103-92'lik skorla galip ayrılarak seride durumu 2-1'e getirdi. Final serisinin dördüncü maçına da lacivert-beyazlılar ev sahipliği yaparken, parkeden galip ayrılan Fenerbahçe kupaya uzanan taraf oldu.

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