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Spor Şampiyon Bursaspor’da ayrılık! Talha Yünkuş Kahramanmaraş İstiklalspor'a imza attı!
Spor

Şampiyon Bursaspor’da ayrılık! Talha Yünkuş Kahramanmaraş İstiklalspor'a imza attı!

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Şampiyon Bursaspor’da ayrılık! Talha Yünkuş Kahramanmaraş İstiklalspor'a imza attı!

Geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan 28 yaşındaki sol bek Talha Yünkuş’un yeni adresi belli oldu. Kadrosunu güçlendirmeye devam eden TFF 2. Lig ekibi Kahramanmaraş İstiklalspor, tecrübeli savunmacıyı renklerine bağladı.

Bursaspor ile geçen sezon şampiyonluk sevinci yaşayan 28 yaşındaki sol bek Talha Yünkuş, TFF 2. Lig ekibi Kahramanmaraş İstiklalspor’a transfer oldu.

Transfer çalışmalarını sürdüren TFF 2. Lig ekibi Kahramanmaraş İstiklalspor, kadrosunu savunma takviyesiyle güçlendirdi. Kırmızı-beyazlı kulüp, geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla şampiyonluk yaşayan 28 yaşındaki sol bek Talha Yünkuş ile anlaşma sağladı.

Kariyerinde Karacabey Belediyespor ve Bursaspor formaları giyen tecrübeli savunmacı, imza sonrası yayımladığı veda mesajında yeşil-beyazlı camiaya teşekkür etti. Doğup büyüdüğü şehrin takımında oynayarak çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini belirten Yünkuş; yönetime, teknik heyete ve taraftarlara helallik isteyerek veda etti. 

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