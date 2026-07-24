Şara’ya yönelik ‘kravatlı terörist’ ifadesine tepki yağıyor! Batı’nın “sözcü”süne RTÜK’ten iceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Suriye Devlet Başkanı’na yönelik kullanılan ifadelerin yayın ilkeleri kapsamında incelendiğini duyurdu.

RTÜK’ün sanal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Bir televizyon kanalında, komşumuz Suriye’nin meşru Devlet Başkanı’na yönelik asılsız ithamlar üzerinden, iyi komşuluk ilişkilerine zarar verebilecek, Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politika vizyonu, temel ilkeleri ve diplomatik doktriniyle bağdaşmayan ifadeler kullanıldığı tespit edilmiş olup, söz konusu yayına ilişkin olarak inceleme başlatılmıştır. Yayına yönelik inceleme, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un ilgili yayın hizmeti ilkeleri çerçevesinde RTÜK İzleme Uzmanlarımız tarafından titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

SKANDAL SÖZLER TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi Ekrem İmamoğlu’nun çaldığı paralarla fonlanan Sözcü TV’de sunuculuk yapan Serap Belovacıklı, canlı yayında Ahmed Şara için terörist ifadesini kullanarak, “Burası Türkiye Cumhuriyeti. Öyle iki tane teröriste kravat takınca herkesin alkışlayacağı bir devlet değil. Burası Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu bir devlet” şeklinde çirkin sözler sarfetmişti.

Sözcü Tv’deki skandal sözlere tepki yağmıştı.

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