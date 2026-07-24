Fidan ve Sibiha telefonda görüştü! Karadeniz ve savaşın ateşi masaya yatırıldı!
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Andriy Sibiha ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki bakanın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşındaki kritik gelişmeler ve Karadeniz’in güvenliği yer aldı.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile telefonda görüştü.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ile Karadeniz'in güvenliğiyle ilgili konular ele alındı. (DHA)