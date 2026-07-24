YTB Başkanı Abdulhadi Turus, Memleket Yolu’nda Vatandaşlarla Niş’te Buluştu
Yurt dışındaki vatandaşların yaz aylarında ana vatana gerçekleştirdikleri yolculukta önemli duraklardan biri olan Sırbistan’ın Niş kentinde, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından “Memleket Yolu” buluşması düzenlendi. YTB Başkanı Abdulhadi Turus, Memleket Yolu güzergâhında seyahat eden vatandaşlarla tek tek bir araya gelerek yolculukları hakkında sohbet etti. Araçlarıyla mola veren aileleri ziyaret eden Turus, vatandaşların memlekete kavuşma heyecanına ortak olurken talep ve görüşlerini de dinledi.