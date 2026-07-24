YTB Başkanı Abdulhadi Turus, Memleket Yolu’nda Vatandaşlarla Niş’te Buluştu

“Memleket Yolu’nda, Niş’te vatandaşlarımızla buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Avrupa’nın farklı ülkelerinden yola çıkan vatandaşlarımızın memlekete kavuşma heyecanına ortak olmak bizim için çok kıymetli. Kahvelerimizi paylaşırken hasretlerini, yol hikâyelerini ve Türkiye’ye dair özlemlerini dinledik. Gördük ki Memleket Yolu yalnızca ülkeleri ve şehirleri değil; insanları, hatıraları ve gönülleri de birbirine bağlıyor. Niş’te bizlerle aynı kahveyi, aynı sofrayı ve aynı muhabbeti paylaşan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, yolculuklarının hayırlı ve güvenli geçmesini diliyorum.”