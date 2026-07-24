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YTB Başkanı Abdulhadi Turus, Memleket Yolu’nda Vatandaşlarla Niş’te Buluştu

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

YTB Başkanı Abdulhadi Turus, Memleket Yolu’nda Vatandaşlarla Niş’te Buluştu

Yurt dışındaki vatandaşların yaz aylarında ana vatana gerçekleştirdikleri yolculukta önemli duraklardan biri olan Sırbistan’ın Niş kentinde, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından “Memleket Yolu” buluşması düzenlendi. YTB Başkanı Abdulhadi Turus, Memleket Yolu güzergâhında seyahat eden vatandaşlarla tek tek bir araya gelerek yolculukları hakkında sohbet etti. Araçlarıyla mola veren aileleri ziyaret eden Turus, vatandaşların memlekete kavuşma heyecanına ortak olurken talep ve görüşlerini de dinledi.

#1
Foto - YTB Başkanı Abdulhadi Turus, Memleket Yolu’nda Vatandaşlarla Niş’te Buluştu

Program kapsamında Memleket Yolu aracında vatandaşlara Türk kahvesi ikram edildi. Yolculuğun yorgunluğuna kısa bir mola veren aileler, YTB’nin ikramı ve samimi sohbetiyle dinlenme fırsatı buldu. Çocuklarla da yakından ilgilenen Turus, ailelerle hatıra fotoğrafları çektirdi.

#2
Foto - YTB Başkanı Abdulhadi Turus, Memleket Yolu’nda Vatandaşlarla Niş’te Buluştu

Buluşmada konuşan YTB Başkanı Abdulhadi Turus, Memleket Yolu’nun yalnızca bir ulaşım güzergâhı olmadığını, yurt dışında yaşayan vatandaşların ana vatanla kurduğu güçlü bağın da sembolü olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

#3
Foto - YTB Başkanı Abdulhadi Turus, Memleket Yolu’nda Vatandaşlarla Niş’te Buluştu

“Memleket Yolu’nda, Niş’te vatandaşlarımızla buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Avrupa’nın farklı ülkelerinden yola çıkan vatandaşlarımızın memlekete kavuşma heyecanına ortak olmak bizim için çok kıymetli. Kahvelerimizi paylaşırken hasretlerini, yol hikâyelerini ve Türkiye’ye dair özlemlerini dinledik. Gördük ki Memleket Yolu yalnızca ülkeleri ve şehirleri değil; insanları, hatıraları ve gönülleri de birbirine bağlıyor. Niş’te bizlerle aynı kahveyi, aynı sofrayı ve aynı muhabbeti paylaşan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, yolculuklarının hayırlı ve güvenli geçmesini diliyorum.”

#4
Foto - YTB Başkanı Abdulhadi Turus, Memleket Yolu’nda Vatandaşlarla Niş’te Buluştu

YTB’nin Memleket Yolu çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen buluşmada vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirerek, uzun yolculuk sırasında kendilerini yalnız bırakmayan YTB’ye ve Başkan Abdulhadi Turus’a teşekkür etti.

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