Şampiyon Başakşehir'e genç golcü geliyor

Kadrosunda gençleştirmeye giden Başakşehir'de gündeme Iraklı golcü oyuncu geldi.

İddialara göre Başakşehir, Mohanad Ali ile transfer görüşmelerine başladı.

Daha önce Galatasaray'ın teklif sunduğu ve daha sonra transferinden vazgeçtiği Mohanad Ali, genç yaşına rağmen Irak'ta yıldız adayları arasında gösteriliyor.

Mohanad Ali kimdir?

20 Haziran 2000 doğumlu olan Mohanad Ali, 2013'te profesyonel sözleşme imzaladığı Al-Shorta ile birkaç ay sonra ilk lig maçına çıktı.

2016 yazında kiralandığı Al Kahraba'da 33 maçta 12 gol kaydeden Ali, bir yıl sonra geri döndüğü takımının en önemli oyuncularından biri konumunda bulunuyor.