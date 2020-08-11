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Spor

Şampiyon Başakşehir'e genç golcü geliyor

Süper Lig'in şampiyonu Başakşehir, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul ekibi, takımı gençleştirmek adına Iraklı santrfor oyuncuyu listesine aldı. Daha önce Galatasaray ile ismi anılan genç oyuncu için Başakşehir iddiası ortaya atıldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 09:07:00 -
Şampiyon Başakşehir'e genç golcü geliyor

Kadrosunda gençleştirmeye giden Başakşehir'de gündeme Iraklı golcü oyuncu geldi.

İddialara göre Başakşehir, Mohanad Ali ile transfer görüşmelerine başladı.

Daha önce Galatasaray'ın teklif sunduğu ve daha sonra transferinden vazgeçtiği Mohanad Ali, genç yaşına rağmen Irak'ta yıldız adayları arasında gösteriliyor.

Mohanad Ali kimdir?

20 Haziran 2000 doğumlu olan Mohanad Ali, 2013'te profesyonel sözleşme imzaladığı Al-Shorta ile birkaç ay sonra ilk lig maçına çıktı.

2016 yazında kiralandığı Al Kahraba'da 33 maçta 12 gol kaydeden Ali, bir yıl sonra geri döndüğü takımının en önemli oyuncularından biri konumunda bulunuyor.

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