Sampdoria Inter maçı kaç kaç bitti?
Inter maç sonucu | İtalya Serie A'nın 3.haftasında Inter deplasmanda Sampdoria ile karşı karşıya geldi. Peki, Inter maçı ne oldu?
İtalya Serie A'da 3.hafta heyecanı sürüyor. Futbolseverler Sampdoria Inter maçının sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Inter maçı kaç kaç bitti?
Sampdoria Inter maçı kaç kaç bitti?
Luigi Ferraris Stadı'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı. Sampdoria'nın golleri 33'de Yoshida ve 47'de Augello'dan geldi. Konuk ekip Inter'in golleri ise 18'da Dimarco ve 44'te Martinez'den geldi.
Alınan bu sonuçla Inter bu yıl ilk kez puan kaybetmiş oldu.