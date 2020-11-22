Şamil Tayyar’dan olay sözler: Artık kendisine düşen görev istifa etmesidir
AK Partili eski vekil Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın sözlerine ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya yönelik özgürlük çağrısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş bir açıklama geldi.
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın şahsi ifadelerinin Cumhurbaşkanı ve hükümet ile ilişkili haline getirilemeyeceğini söyledi.
AK Partili eski vekil Şamil Tayyar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını yorumlayarak, "Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra Arınç’a düşen görev, istifasıdır. Eğer istifa olmazsa Cumhurbaşkanımızdan beklentimiz, azlidir. Artık bu mesele, AK Parti için kapanmalıdır" dedi.