  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Şamil Tayyar’dan olay sözler: Artık kendisine düşen görev istifa etmesidir
Gündem

Şamil Tayyar’dan olay sözler: Artık kendisine düşen görev istifa etmesidir

AK Partili eski vekil Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın sözlerine ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 16:14:00 -
Şamil Tayyar’dan olay sözler: Artık kendisine düşen görev istifa etmesidir

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya yönelik özgürlük çağrısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş bir açıklama geldi.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın şahsi ifadelerinin Cumhurbaşkanı ve hükümet ile ilişkili haline getirilemeyeceğini söyledi.

AK Partili eski vekil Şamil Tayyar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını yorumlayarak, "Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra Arınç’a düşen görev, istifasıdır. Eğer istifa olmazsa Cumhurbaşkanımızdan beklentimiz, azlidir. Artık bu mesele, AK Parti için kapanmalıdır" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüse yakalanan İbrahim Kalın: Belirlendiği anda Cumhurbaşkanımızdan uzaklaştım!
Siyaset

Koronavirüse yakalanan İbrahim Kalın: Belirlendiği anda Cumhurbaşkanımızdan uzaklaştım!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğini bir öncelik olarak gördüklerini belirterek, "Türkiye ile AB’nin ekon..
Putin Suriyelilere 'dön' çağrısı yapmıştı! Suriye'deki büyük oyun ortaya çıktı
Dünya

Putin Suriyelilere 'dön' çağrısı yapmıştı! Suriye'deki büyük oyun ortaya çıktı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Suriyelilere 'eve dön' çağrısını değerlendiren Suriye Türkmen Meclisi Eski Başkanı Semir Hafiz, Rusya'nın oyun..
Rusya, Azerbaycan gelişmesini biraz önce açıkladı! Uçaklar peş peşe havalandı
Dünya

Rusya, Azerbaycan gelişmesini biraz önce açıkladı! Uçaklar peş peşe havalandı

Rusya Savunma Bakanlığı, İl-76 askeri nakliye uçaklarının Dağlık Karabağ'a doğru yola çıkacağını açıkladı.
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay