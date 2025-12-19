  • İSTANBUL
Gündem Şamil Tayyar'dan Mehmet Akif Ersoy açıklaması: Tablo ağır, çürüme lokal değil! Tüm bünye tehdit altında
Şamil Tayyar'dan Mehmet Akif Ersoy açıklaması: Tablo ağır, çürüme lokal değil! Tüm bünye tehdit altında

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanmasıyla gündeme gelen soruşturma dosyasına ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Tayyar, dosyada ortaya çıkan ilişkiler ağının yalnızca bireysel vakalarla sınırlı olmadığının altını çizerek, “Tablo ağır. Çürüme lokal değil, tüm bünyeyi tehdit ediyor” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şamil Tayyar, masumiyet karinesi ve aile hukukunu gözeterek dosyanın detaylarına girmediklerini ancak dosyanın bütüncül şekilde incelendiğinde, ortaya çıkan ilişkiler ağının sıradan olmadığını belirtti. Tayyar, “Özel hayat diyerek kenarından dolaştığımız dosyayı detaylı inceleyip bağlantıları birleştirdiğimizde, sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımının ‘keyif’ boyutunu aştığı görülüyor” dedi.

SİYASET, TİCARET VE YARGIYA UZANIYOR

Şamil Tayyar’a göre soruşturma kapsamında ortaya çıkan ilişkiler, devlet ve siyasetle sınırlı kalmıyor. Paylaşımında, bu yapıların ticaret ve yargı dünyasına da uzandığını öne süren Tayyar, haksız kazanç sağlandığını, yargı, bürokrasi ve medyada kadrolaşma yaşandığını iddia etti.

Tayyar, paylaşımında bazı örnekler de sıraladı: “Önemli kamu kurumundaki başkan yardımcısı, sevgilisini kuruma aldırıyor. Bir başkası, TV sunucusu sevgilisine kamu kurumundan sembolik rakamla ev kiralıyor. Üst düzey medya yöneticisi, yargıdaki işleri için yanına bu sunuculardan birini alarak hakim ve savcıları ziyaret ediyor. Bir diğeri, alem esnasında önemli devlet yöneticilerini görüntülü arayarak yanındaki kadınlara güç gösterisi yapıyor. Üzülerek ifade ediyorum, kimileri de külliye programına ödül olarak yazılıyor.” 

ÇÜRÜME LOKAL DEĞİL

Bu ilişkiler ağına göre ekranların paylaştırıldığını, konukların belirlendiğini ve politikaların şekillendirildiğini öne süren Tayyar, gözaltındaki varlıklı isimlerle hukukçular üzerinden milyon dolarlık anlaşmalar yapıldığını hatırlattı. Tayyar, söz konusu yapıların hem yerel hem de merkezi iktidarla eş zamanlı ilişkiler yürüttüğünü belirterek, farklı siyasi eğilimlere sahip olsalar da bu ilişkiler ağında ortaklaştıklarını savundu. Açıklamasının sonunda meselenin yalnızca yargı boyutuyla ele alınamayacağını vurgulayan Şamil Tayyar, siyaset kurumuna çağrıda bulundu: “Siyaset kurumunun çok yönlü bir arınma sürecini başlatması konusundaki ısrarımız bundandır. Zira çürüme lokal değil, tüm bünyeyi tehdit ediyor.”

