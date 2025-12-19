Dindar gençlikten rahatsız oluyorlar

Buğra Kardan İstanbul

Dindarları hakir görmekten, kutsal değerleri ayaklar altına almaktan vazgeçmeyen CHP ve medyasının 28 Şubatçı kafa yine sahneye çıktı. Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, hayır hasenat yapan 345 vakfa uygulanan vergi muafiyetini hazmedemedi. Öztürkmen’in ardından fondaş basın devreye girdi.

28 ŞUBAT’IN SEKÜLER YOBAZLARI

CHP beslemesi basın, yaradılış esaslı maarif modeli ve gerek din gerek ahlâk öğretiminin eksene konduğu ÇEDES projesini karalama cihetine gitti. Adıyaman’da bir grup öğrencinin camiye götürülmesinden şikâyet ettiği gibi istihzalı dille “Eğitimciler maarif model hakkında vaaz verdi” diye yazma küstahlığında bulundu. Vaktiyle Milli Güvenlik derslerine komutanların üniformaları ve tabancalarıyla girdiklerini aklından çıkaran, 28 Şubat dönemini mumla arayan malum medyanın Çorum’da Yerli Malı Haftası kapsamında Türk savunma sanayii ürünlerinin sergilenmesinden yakınması ise kara komedi olarak yorumlandı. Özgür Özel’in Kur’an kursları için “Ortaçağ zihniyeti”, CHP’li Deniz Yücel’in Allah’ın ayetleri için “Saçmalık” demesi hafızalardan silinmeyedursun hem evkaf kültürünü hem milli eğitimi hem de ÇEDES’i yerden yere vuran zihniyete öfke sel oldu.

ART NİYETLİ AÇIKLAMALAR

Akit’e konuşan Sosyolog Adnan Kalkan, şunları söyledi: “Milli Eğitim Bakanlığı, yerli çalışmalarla neslimizi buluşturuyor, bir bilinç kazandırma gayreti gösteriyor. Ne yazık ki bu uğraşları engelleyen, aramızda yaşayan fakat bizim tarih, kültür ve inanç medeniyetimizle alâkalı olmayan bir kesim var. İşte 28 Şubatçı kafalarca yapılan menfi açıklamaları, kaleme alınan haberleri görüyoruz. Yıllarca soyulan bankalara sesi çıkmayan bu kesim, vakıflara itibarsızlaştırma operasyonu çekiyor. Tabii art niyetli beyanlarda bulunanlar elbette karşı çıkacaklar. Ama bizler de gençlerimizi milli ve manevi değerler bünyesinde milli üretimler yapması için mücadeleye devam edeceğiz.”

ÇEDES gönül projesidir

Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülhak Halim Ulaş da, şu cümleleri kullandı: “28 Şubat anlayışını hatırlatan o manşette tamamen korku pompalamaya ve zihinleri bulandırmaya yönelik ifadeler bulunmaktadır. Bu ifadelerle eğitimin asıl gayesi olan iyi insan, erdemli birey yetiştirme hedefini baltalamak amaçlanmaktadır. Maarif modelimiz gibi ÇEDES projemizi baltalamaya güç yetmez. Bir defa ÇEDES, dayatma değil de gönül projesidir. Bir gencin huzur iklimini soluması, edebi, saygıyı ve kardeşliği öğrenmesi neden rahatsızlık oluşturmaktadır? Asıl tehlike, çocukları maneviyattan koparıp onları sanal dünyanın dehlizlerinde yalnızlığa ve değersizliğe terk etmektir.”

DEĞER EĞİTİMİ HER YERDE OLMALI

İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cihat Yaşaroğlu da şunları ifade etti: “Ailede başlayan değerler eğitimi, okullarda da devam etmektedir. ÇEDES projesindeki temel amaçlardan biri de uygun öğrenme ortamları sağlanarak öğrencilerin sınıf ve okul dışı ortamlarda da öğrenmelerine, değerleri tanımaları ve tecrübe etmelerine katkı sunmaktır. Bu proje kapsamında yürütülen etkinliklere gönüllülük ve veli muvafakati ile katılan öğrenciler, hem çevrelerini tanıyor hem de uygun öğrenme ortamlarında değerlerine güç katacak tecrübeler kazanıyorlar.”