Artık kara listede! Borçlu Uşak Belediyesi CHP'nin gururu oldu!
Artık kara listede! Borçlu Uşak Belediyesi CHP’nin gururu oldu!

2024 seçimlerinde CHP’ye geçen Uşak Belediyesi, vergi borcunu ödemediği için kara listeye girdi. Böylece hizmetleri ile değil, yolsuzluk ve borçları ile gündeme gelen CHP’li belediyelere bir yeni halka daha eklenmiş oldu.

Vergi borcunu ödemeyen CHP’li Uşak Belediyesi kara listeye girdi. Uşak Belediyesi, 18 milyonu aşan vergi borcuyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan borcu 5 milyon TL’yi aşan mükelleflerin listesinde yer aldı.

O LİSTE AÇIKLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Uşak Vergi Dairesine kayıtlı olup 5 milyon TL ve üzeri vergi borcu bulunan mükelleflerin listesini açıkladı. 27 Kasım 2025 tarihi itibarıyla borç tutarı 5 milyonluk sınırı aşan firmaların yer aldığı askıda, Uşak’ta 84 kurum, kuruluş ve işletmeler yer aldığı görüldü.

BELEDİYENİN ŞİRKETİ ÜST SIRALARDA YER ALDI

86 mükellefin toplam vergi borcunun 2,33 milyar TL’ye ulaştığı listede tekstil, akaryakıt, inşaat, madencilik, gıda, nakliye, kimya, deri, plastik geri dönüşüm ve petrol ürünleri ticareti gibi birçok sektörün yanı sıra kamu kurumları da olduğu görüldü. Toplam vergi borcu 18 milyon 703 bin 883,01 TL’ye ulaşan Uşak Belediyesine bağlı Uşak Belediyesi Personel Ltd. Şti. listenin 27’inci sırasında yer alarak, vergi yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmeler arasında üst sıralarda yer aldı.

Uşak Belediyesi 2024 yerel seçimlerinde AK Parti’den CHP’ye geçmiş ve Özkan Yalım, Belediye Başkanı olmuşu.

