Sofrasında Siyonizmin simgesi Coca-Cola, Dilinde Yahudi güzellemesi: Kim bu şerefsiz Hoca?

İslam dünyasının Gazze için kan ağladığı, Siyonist vahşetin sınır tanımadığı şu günlerde, sosyal medyada paylaşılan bir video infiale yol açtı. Üzerinde hoca kıyafeti, sofrasında ise boykotun sembolü Coca-Cola şişesi bulunan bir şahıs, "Yahudiler dostumuzdur" diyerek adeta Siyonizm sözcülüğüne soyundu!

Müslümanların hassasiyetlerini kaşımaya yeminli olduğu anlaşılan bir figür, son paylaştığı videoyla maskesini bir kez daha düşürdü. Başında takkesi, yüzünde sakalıyla "din görevlisi" imajı çizmeye çalışan bu şahıs, bir yandan tıkınırken bir yandan da İslam’ın ve Peygamber Efendimiz’in (S.A.V) Yahudilerle olan münasebetlerini çarpıtarak Siyonistlere şirinlik yaptı.

 

SOFRADA BOYKOTLU İÇECEK, DİLDE İHANET!

Videonun en çarpıcı ve mide bulandıran detayı ise masanın tam ortasında duran devasa Coca-Cola şişesi oldu. Filistinli kardeşlerimizin üzerine bomba olarak yağan paraların finansörü olan bu markayı sofrasının baş köşesine koyan "hoca" kılıklı şahıs, adeta Müslümanlarla alay etti.

 

PEYGAMBER EFENDİMİZİ ALET ETTİLER

Söz konusu şahıs, konuşmasında Peygamber Efendimiz’in (S.A.V) Yahudilerle ticaret yaptığını ve onlara asla düşmanlık beslemediğini iddia ederek, bugünkü Siyonist işgali ve zulmü meşrulaştırmaya çalıştı. "Onlar bizim dostlarımızdır, Yahudi düşmanlığını bırakın" diyen bu zihniyet, Siyer-i Nebi’yi kendi menfaatlerine ve efendilerine yaranmak için çarpıtmaktan çekinmedi.

 

BU KİMİN SÖZCÜSÜ?

Müslüman görünümlü bu provokatörün kimlere hizmet ettiği, hangi odaklardan beslendiği merak konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Bu şahıs hangi dinin hocası?", "Cebine Siyonist doları konulmuş bir piyon mu?" diyerek tepkilerini dile getirdi.

"Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya çalışan bu ve benzeri figürlere karşı uyanık olunmalı; dini değerlerimizi ve hassasiyetlerimizi ayaklar altına alan bu şahıslara itibar edilmemelidir."

