Çin’e meydan okuyan hamle! Türkiye dengeleri değiştiriyor!

Türkiye'nin savunma sanayiinde attığı adımlar, Bayraktar AKINCI'nın son canlı atış testleriyle birlikte yeniden uluslararası gündeme taşındı. İtalyan basını, bu testleri yalnızca teknik bir başarı olarak değil, Türkiye'nin uzun vadeli askeri ve endüstriyel vizyonunun somut bir göstergesi olarak yorumladı. İtalya'nın önde gelen savunma haber sitelerinden Report Difesa, Bayraktar AKINCI'nın gerçekleştirdiği son testlerin Türkiye'nin savunma sanayisinde benimsediği stratejik yönelimi teyit ettiğini yazdı. Haberde, tamamen yerli imkânlarla geliştirilen hassas mühimmatların başarıyla entegre edilmesinin; sensör, silah ve operasyonel yeteneklerin Ankara'nın tam kontrolünde olduğunu ortaya koyduğu vurgulandı. Bu durumun Türkiye'nin yalnızca platform üretmekle kalmayıp bütüncül bir sistem yaklaşımını benimsediğini gösterdiği ifade edildi.

STRATEJİK BİR UNSUR

Report Difesa, Türkiye'nin İHA ihracatını da stratejik bir unsur olarak değerlendirdi. Türk drone'larının Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ'da askeri dengeleri etkilediği; Afrika ve Ortadoğu'daki etkisini giderek artırdığı belirtildi. Suudi Arabistan gibi ülkelerle yapılan anlaşmaların teknoloji transferi ve yerel üretimi de kapsadığına dikkat çekilerek, bu durumun Türkiye'yi NATO içinde bölgesel drone pazarında Çin ile rekabet edebilen bir aktör hâline getirdiği ifade edildi.